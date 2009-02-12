EmFil

Сергей EmFil

 
125 лет
16 лет на фриланс-бирже
Был
15 лет назад
Описание профиля отсутствует

Отзывы фрилансеров

qvgroup
Qvgroup 
125 лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
34 отзыва
$50
10 баллов
16 лет назад
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Хорошо поставлена задача, оплачено вовремя.
С задачей справился велликолепно . Качественно и в сроки .
Ответный отзыв