Нужно создать блог по шаблону . Подробности после связи .
Действие аккаунта приостановлено!
- $50Веб-программирование9 заявокЗакрыт16 лет назад
- $50
Сделать блог для моего сайта с системой управления похожий на http://www.stillmotionblog.com/Веб-программирование2 исполнителяЗавершен16 лет назад
- $50
www.emotionsfilmsblog.ru сделан на Nucleus CMS в Internet Explorer сайт отображается не правильно http://emotionsfilmsblog.ru/category/1/blogid/1 вертикальная полоса которая разделяет окно сообщений и меню не до конца . ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт16 лет назад
- $50
Привести сайт-визитку из 10 страниц к валидному виду и добавить страницу БЛОГ с базой данных. Внедрить защиту сайта. Скрипт в наличии имеется.Веб-программирование1 исполнительЗакрыт16 лет назад
- $100
Необходимо сайт 9-10 стр. ( продающий услуги) наполнить грамотным, актуальным контентомНаполнение сайтов29 заявокЗакрыт16 лет назад
- $100
Сайт-визитка состоит из 8 страниц , нужно перевести его из HTML в форму PHP и добавить на страницы скрипты гостевой книги и фотогаллереи . Скрипты у меня имеются .Веб-программирование1 исполнительЗавершен16 лет назад
Отзывы фрилансеров
$50
10 баллов
16 лет назад
Хорошо поставлена задача, оплачено вовремя.
Ответный отзыв
С задачей справился велликолепно . Качественно и в сроки .