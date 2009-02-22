Контент для сайта

Дано в общей сложности 50 папок В каждой ~10 фотографий + текстовый файл (это портфолио) Дана админка сайта, куда нужно это все забить все
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Необходимо сайт 9-10 стр. ( продающий услуги) наполнить грамотным, актуальным контентом
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