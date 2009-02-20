Наполнение новостей сайтов на юкозе

Неодходимо заполнить несколько десятков форм, оплата за каждую заполненную. Желательно: знание английского (понимание текстов). Обязательно: безлимитный интернет.
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Нужно наполнять сайты расположенные на хостинге юкоз.
Новости копипастятся с варезных сайтов.
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