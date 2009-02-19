Картинки для изучения слов

Требуется подобрать картинки для 10000 русских слов. Рисунок на картинке должен соответствовать слову, например слово ПОМИДОР, на картинке должен быть изображен помидор или слово ЧИТАТЬ на картинке должен быть изображен мальчик или девочка которая читает книгу или газету в таком плане.

Картинки должны быть в формате jpg с размерами 400 х 400 пикселей. Размер файла не должен превышать 30 Кб.

Рисунки должны быть в стиле разукрашки, то есть сам рисунок должен содержать в себе только контуры, чтобы его возможно было разукрашивать. Например к слову КОРОВА должен быть приблизительно такой рисунок http://npir.nm.ru/img/sb015.jpg

Все рисунки должны быть черно-белые.

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