Подбор фотографий для сайта

$8
Наполнение сайтовЗавершен3 заявки225 просмотров
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Нужно найти фотографии на темы:

- автомобили

- компьютеры

- мобильники/смартфоны

- игрушки/для детей

- отдых/развлечения

по 20 фотографий на каждую тему.

Все фотографии нужны для сайта gadgetclub.su - то есть фото нужны не простые/обычные, а именно подходящие под направление сайта, то есть, чтобы можно было сказать, что на фото - гаджет устройство. Фото нужны необычные, интересные, нужны технические новинки в заданных областях.

Каждая фотография должна иметь такое название, к примеру: "Сверхтонкий дисплей Samsung X82Un.jpg" - полное название фото с большой буквы + желательно указывать название модели того, что на фото.

Фото нужны с расширением jpg.

Размер каждой фотографии должен быть больше 205 пикселей по любой стороне. То есть к примеру размер 205*500 подойдёт, а размер 199*210 - нет.

От вас хочу получить архив, в котором находится 5 папок, названных соответственно темам (см. выше), в каждой папке должно находиться 20 фотографий.

Оплата по webmoney + вы получите хороший отзыв.

Ищется ответственный исполнитель.

Обязательно указывайте сумму и сроки работы! В противном случае ваше предложение рассмотрено НЕ будет.

15 лет назад
AlekartRu
Максим 
37 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
Выбранный исполнитель
Pavkab
Павел 
34 годаУкраина
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад
3 отзыва
15 лет назад
$8
2 дня
Заказывал у данного работника подбор фотографий для сайта с полным поиском фотографий и дальнейшим их редактированием. Что можно сказать, выполняет работу весьма оперативно и главное - качественно. Очень понравилась цена, на которую мы договорились. ТС вполне адекватен в роли финансов, и не требует астрономических сумм за свою работу. Весьма приятен в общении, схватывает суть на лету, и, главное, практически все время находится в сети.
Работал с данным работодателем. Выполнял для его сайта поиск фотографий тематики «гаджеты». За выполненную работу – получил оплату в срок. Сотрудничеством очень доволен, и надеюсь что в дальнейшем наше сотрудничество продолжится.
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