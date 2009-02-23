Подбор фотографий для сайта

Глубокий рерайт.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно найти фотографии на темы:
- автомобили
- компьютеры
- мобильники/смартфоны
- игрушки/для детей
- отдых/развлечения
по 20 фотографий на каждую тему.
Все фотографии нужны для сайта gadgetclub.su - то есть фото нужны не простые/обычные, а именно подходящие под направление сайта, то есть, чтобы можно было сказать, что на фото - гаджет устройство. Фото нужны необычные, интересные, нужны технические новинки в заданных областях.
Каждая фотография должна иметь такое название, к примеру: "Сверхтонкий дисплей Samsung X82Un.jpg" - полное название фото с большой буквы + желательно указывать название модели того, что на фото.
Фото нужны с расширением jpg.
Размер каждой фотографии должен быть больше 205 пикселей по любой стороне. То есть к примеру размер 205*500 подойдёт, а размер 199*210 - нет.
От вас хочу получить архив, в котором находится 5 папок, названных соответственно темам (см. выше), в каждой папке должно находиться 20 фотографий.
Оплата по webmoney + вы получите хороший отзыв.
Ищется ответственный исполнитель.
Обязательно указывайте сумму и сроки работы! В противном случае ваше предложение рассмотрено НЕ будет.
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