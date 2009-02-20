Здраствуйте! Необходимо немного наполнить (оживить) форум сообщениями на банковскую тематику (кредиты, депозиты,кризис, финансы, банки и т.д.).Регион Украина. Сообщение не менее 150 знаков толковые и по теме оплачиваются (4 цента). Курилка, анекдоты не в счет. Оплата по требованию. Желательно люди ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужны книги - 20-50 штук. Без таблиц, рисунков и без формул и прочего.
Тематика: не литература, не экономика, не право.
Размер книги не менее 100 кб в тхт. Книга разбивается на главы. Глав должно быть не менее 10 штук.
Формат - ТХТ, РФТ, ДОС.
Самостоятельно писать ничего не надо - найти в Интернете
Пишем тематику (тематики) и цену за 1 главу в рублях
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