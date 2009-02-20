Нужны книги

Наполнение сайтовЗакрыт21 заявка511 просмотров
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Нужны книги - 20-50 штук. Без таблиц, рисунков и без формул и прочего.

Тематика: не литература, не экономика, не право.

Размер книги не менее 100 кб в тхт. Книга разбивается на главы. Глав должно быть не менее 10 штук.

Формат - ТХТ, РФТ, ДОС.

Самостоятельно писать ничего не надо - найти в Интернете

Пишем тематику (тематики) и цену за 1 главу в рублях

15 лет назад
KSW
46 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад
55 отзывов
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