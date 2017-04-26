Ermac1988

Владислав Ermac1988

 
36 лет
9 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Создание сайта | Сайты должен приносить прибыль, иначе зачем он нужен | Webmaster Cube

Web-разработка

Webmaster Cube увлечен веб-технологиями и постоянно следит за новыми технологиями, которые делают нас более эффективными.

Мы можем объединить все виды технологий из HTML и CSS в объектно-ориентированный PHP, интегрированный с сторонними API-интерфейсами REST для создания сайта, который будет функционировать так, как Вам нужно.

Web-дизайн

Дизайн сайта - это то, как выглядит Ваш сайт, это первое, что видит клиент.

Таким образом, дизайн должен быть простым, легким, симпатичным и практичным. Мы старались учитывать все пожелания наших клиентов и понимать их конкретные потребности в создании современных, профессиональных и функциональных web-сайтов, которые пользователи находят привлекательными и удобными в использовании.

Сайт компании: https://webmaster-cube.ru/

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недостаточно рекомендаций
$5
выплачено фрилансерам
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нет постоянных исполнителей
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  • Мультиязычность сайта на WordPRess

    Сайт: http://higherpowers.academy/ Языки: английский и русский. При переключении языка должен меняться весь контент на соответствующий язык, а не только записи и страницы.

    WordPress
    Переводы2 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Написать текст на тему: «Зимние ботинки женские»

    Тема: Зимние ботинки женские. Варианты исполнения для вашего выбора ТЗ: кол-во  символов: 2000 (без пробелов);написать description (SEO) для данной статьи, кол-во символов не более 160;выделить description (SEO) от основного текста;в первых 50 символах description (SEO) ...

    Копирайтинг5 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Доработка баннера.

    1. Убрать надпись Internet Marketing. 2. Адаптировать то же изображение под размеры 600*400.

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Создание баннера для сайта

    $3

    Размеры: 1900*600 Текст: Поддержка сайтов вместо надписи Webmaster Cube. Кроме надписи Поддержка сайтов никакой другой не должно быть. Размер шрифта аналогичен надписи Webmaster Cube. Обыграть надпись Поддержка сайтов, как сделано на ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Доработка изображений

    $3

    1. Необходимо сделать ресайз изображений (файлы прикреплены), так чтобы они имели размеры 365px*160px. Изображения должны иметь прозрачный фон. Итого должно быть 7 логотипов клиентов. 2. Сделать изображения по примеру, используя логотипы наших клиентов (примеры и логотипы клиентов прикреплены) и цвета: #444, #EE3B24, #F6F6F6. Итого должно быть 7 изображений с логотипами ...

    Иллюстрации и Рисунки6 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Создание баннера для сайта

    $1

    Добрый день, нужен начинающий фрилансер-дизайнер для создания баннера по примеру. Есть баннер, в таком же стиле нужно сделать еще один баннер, есть размеры, цвет и текст для баннера.

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Адаптивная версия сайта на WordPress

    Разработана адаптивная версия сайта. Прорисованы все действующие страницы в фотошопе (планшет и мобильная).   Необходимо внедрить мобильную и планшетную версию на сайт WordPress.  Сайт glazok.kz. Исходники показываются в личной переписке.  Прошу указывать ориентировочные ...

    WordPress
    HTML-верстка5 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Доработка сайта на WordPress

    Сайт художников. Заказчики заказывают за деньги рисунок. Указывая его положение на карте. Исполнители выполняют и получают деньги 1) На главной странице нужно уменьшить высоту красной и черной менюшки в два раза. 2) Сразу после нее ...

    WordPress
    Веб-программирование7 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Мобильная версия сайта WordPress

    Необходимо мобильную и десктопную верстку сайта объединить в один код, так как в данный момент мобильная версия сайта находится по адресу m.sdelai.by и не синхронизирована полностью с десктопной версией сайта в плане элементов дизайна и ...

    WordPress
    HTML-верстка5 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Написать шаблон для генерации текста

    Необходимо создать шаблон для генерации множества текстов УТП веб-студии Webmaster Cube. 1. Необходимо создать уникальный текст длиной от 1500 знаков (уникальность текста 95% по Advego Plagiatus). Нужно чтобы при генерации текста мы на выходе ...

    Копирайтинг2 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

Отзывы фрилансеров

AlexGah
32 года
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
$5
10 баллов
5 лет назад
Исправить загрузку изображений на сайте WordPress
WordPress
Спасибо за сотрудничество! Все быстро и доступно. Оплата вовремя. Рекомендую Владислава как ответственного заказчика.
Спасибо Алексей за работу. Вы выполнено быстро, согласно ТЗ. Очень понравилось с Вами работать. Коммуникация на высоком уровне.
Ответный отзыв
rimvelly
Валерия 
27 лет
8 лет в сервисе
Была
7 лет назад
$1
10 баллов
7 лет назад
Перевод текста с русского на английский
Хороший работодатель. Ответственный, коммуникабельный, всегда был готов ответить на возникающие в процессе работы вопросы.
Спасибо за проделанную работу. Вы справились отлично. Будем работать еще.
Ответный отзыв
dantearcava1990
Артур 
28 лет
9 лет в сервисе
Был
4 года назад
$1
10 баллов
8 лет назад
Доработка баннера.
Всё как всегда отлично
Спасибо за работу, Вы отлично справились. Будем работать и дальше.
Ответный отзыв
delieva123
29 лет
8 лет в сервисе
Была
8 лет назад
$3
10 баллов
8 лет назад
Создание баннера для сайта
Четкое ТЗ, быстрые ответы на вопросы, никаких проблем или задержек с оплатой или приемкой работ. Рекомендую и буду рада дальнейшему сотрудничеству!
Спасибо за работу. Вы отлично справились, будем сотрудничать и дальше.
Ответный отзыв
dantearcava1990
Артур 
28 лет
9 лет в сервисе
Был
4 года назад
$2
10 баллов
8 лет назад
Создание баннера для сайта
Общими усилиями сделали с Владиславом сочный баннер. Желаю продолжать сотрудничество, задачи ставятся чётко и дизайн соответственно получается качественный!)
Все сделано быстро, качественно и со вкусом. Работой доволен. Будем работать дальше.
Ответный отзыв