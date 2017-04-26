ТЗ: https://docs.google.com/document/d/1p-_pAkidngRcEcBzw35gBaoUk5oQmvw3FPqqxu4ZiOM/edit?usp=sharing Внизу есть ссылки на дизайн страниц.
Web-разработка
Webmaster Cube увлечен веб-технологиями и постоянно следит за новыми технологиями, которые делают нас более эффективными.
Мы можем объединить все виды технологий из HTML и CSS в объектно-ориентированный PHP, интегрированный с сторонними API-интерфейсами REST для создания сайта, который будет функционировать так, как Вам нужно.
Web-дизайн
Дизайн сайта - это то, как выглядит Ваш сайт, это первое, что видит клиент.
Таким образом, дизайн должен быть простым, легким, симпатичным и практичным. Мы старались учитывать все пожелания наших клиентов и понимать их конкретные потребности в создании современных, профессиональных и функциональных web-сайтов, которые пользователи находят привлекательными и удобными в использовании.
Сайт компании: https://webmaster-cube.ru/
- Сайты «под ключ»12 заявокЗакрыт5 лет назад
Сайт: http://higherpowers.academy/ Языки: английский и русский. При переключении языка должен меняться весь контент на соответствующий язык, а не только записи и страницы.Переводы2 заявкиЗакрыт5 лет назад
Товарах, записях и страницах не работает правильно превью. То есть нет возможности удалить текущее превью и когда выбираешь другое изображение, оно не применяется.Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен5 лет назад
Тема: Зимние ботинки женские. Варианты исполнения для вашего выбора ТЗ: кол-во символов: 2000 (без пробелов);написать description (SEO) для данной статьи, кол-во символов не более 160;выделить description (SEO) от основного текста;в первых 50 символах description (SEO) ...Копирайтинг5 заявокЗакрыт6 лет назад
- $4
Ссылка на ТЗ: https://docs.google.com/document/d/1UMfOx1qtZ1wkrH3Y-gwXHz_nZC04nV10lVLdPJo91o8/edit?usp=sharing Более детальное обсуждение в ЛП.Иллюстрации и Рисунки1 заявкаЗакрыт8 лет назад
1. Убрать надпись Internet Marketing. 2. Адаптировать то же изображение под размеры 600*400.Завершен8 лет назад
- $3
Размеры: 1900*600 Текст: Поддержка сайтов вместо надписи Webmaster Cube. Кроме надписи Поддержка сайтов никакой другой не должно быть. Размер шрифта аналогичен надписи Webmaster Cube. Обыграть надпись Поддержка сайтов, как сделано на ...Завершен8 лет назад
- $3
1. Необходимо сделать ресайз изображений (файлы прикреплены), так чтобы они имели размеры 365px*160px. Изображения должны иметь прозрачный фон. Итого должно быть 7 логотипов клиентов. 2. Сделать изображения по примеру, используя логотипы наших клиентов (примеры и логотипы клиентов прикреплены) и цвета: #444, #EE3B24, #F6F6F6. Итого должно быть 7 изображений с логотипами ...Иллюстрации и Рисунки6 заявокЗакрыт8 лет назад
- $1
Добрый день, нужен начинающий фрилансер-дизайнер для создания баннера по примеру. Есть баннер, в таком же стиле нужно сделать еще один баннер, есть размеры, цвет и текст для баннера.Завершен8 лет назад
- $100
Необходимо создать сайт компании. Предлагайте стоимость и сроки. https://docs.google.com/document/d/1eJdOyr5elto7c1_2yKlznlb67qS3PZLXSq8ok6UXEMg/edit?usp=sharingСайты «под ключ»11 заявокЗакрыт8 лет назад
Разработана адаптивная версия сайта. Прорисованы все действующие страницы в фотошопе (планшет и мобильная). Необходимо внедрить мобильную и планшетную версию на сайт WordPress. Сайт glazok.kz. Исходники показываются в личной переписке. Прошу указывать ориентировочные ...HTML-верстка5 заявокЗакрыт8 лет назад
Сайт художников. Заказчики заказывают за деньги рисунок. Указывая его положение на карте. Исполнители выполняют и получают деньги 1) На главной странице нужно уменьшить высоту красной и черной менюшки в два раза. 2) Сразу после нее ...Веб-программирование7 заявокЗакрыт8 лет назад
Необходимо перевести 8 статей на английский язык. Тематика недвижимость, объем до 4000 символов. Прошу указать цену за 1000 символов.Переводы1 исполнительЗавершен8 лет назад
Необходимо мобильную и десктопную верстку сайта объединить в один код, так как в данный момент мобильная версия сайта находится по адресу m.sdelai.by и не синхронизирована полностью с десктопной версией сайта в плане элементов дизайна и ...HTML-верстка5 заявокЗакрыт8 лет назад
Нужен человек, который грамотно, интересно пишет, а также хорошо ориентируется в IT тематике. Прошу указывать стоимость за 1000 знаков.Копирайтинг13 заявокЗакрыт8 лет назад
Здравствуйте, собственно необходимо написать продуманный, цепляющий текст на главную страницу сайта. Сайт digital агенства. Предлагайте стоимость ваших услуги и сроки выполнения.Продающие тексты19 заявокЗакрыт8 лет назад
Необходимо создать шаблон для генерации множества текстов УТП веб-студии Webmaster Cube. 1. Необходимо создать уникальный текст длиной от 1500 знаков (уникальность текста 95% по Advego Plagiatus). Нужно чтобы при генерации текста мы на выходе ...Копирайтинг2 заявкиЗакрыт8 лет назад