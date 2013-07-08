ООбразование:
• Винницкий технический колледж.
• Винницкий национальный технический университет.
Трудовая деятельность:
- Разработка сайтов
Мои работы
Дополнительная информация:
- Основные качества инициативность, коммуникабельность.
Портфолио
- Институт руководства и управления195 просмотров
- Магазин посуды145 просмотров
- Без названия135 просмотров
Интернет-магазины
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от $450
от 30 дней
#2866
Системы управления (CMS)
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от 30 дней
#3152
Сайты «под ключ»
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от 10 дней
#3907
Веб-программирование
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#5840
HTML-верстка
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от 4 дней
#6480