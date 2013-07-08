Erry20

Сергей Erry20

 
39 летУкраина/Винница
13 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад

ООбразование:

• Винницкий технический колледж.

• Винницкий национальный технический университет.

Трудовая деятельность:

- Разработка сайтов

Мои работы

http://terki.com.ua

http://romwood.in.ua

http://iru.org.ua

Дополнительная информация:

- Основные качества инициативность, коммуникабельность.

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