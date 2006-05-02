Estelad

Гость Estelad

 
NaN лет
18 лет на фриланс-бирже
Был
16 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Создание комплекта вещей Деда Мороза и Снегурочки

    Требуется создание комплекта вещей Деда Мороза и Снегурочки. Каждый комплект состоит из 7 вещей. Для каждой вещи из комплекта требуется: 3д модель вещи + 2 изображения вещи (большая и маленькая картинка). Подробности при собеседовании.

    3D-графика1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Раработка swf-проигрывателя

    Задача: Разработка swf-проигрывателя, экран которого имеет нарезку, то есть сам экран проигрываетль разделен на несколько частей, в каждой из которых могут проигрываться разные ролики. Полное ТЗ после собеседования.

    Прикладное ПО11 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Разработчик

    Нужен разработчик, который имеет опыт програмирования в среде Linux/Unix, есть опыт работы с сетями, безопасными содениненями, протоколами wi-fi, написании и оптимизации сетевых драйверов. Языки программирования предпочтительно C/C++. Работа удаленная. Зарплата определяется после собеседования.

    Linux
    Прикладное ПО6 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Дизайнер

    $250

    Требуется дизайнер для разработки дизайна игрового сайта. Примеры своих работ дизайна высылайте на [email protected]. Стоимость работы определяется после собеседования.

    Дизайн сайтов12 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Разработчик на Perl

    $250

    Необходим профессиональный разработчик на Perl, необходимо знание Unix\Linux. Задача: Развитие интернет проектов, как существующих, так и новых. Работа удаленная. Зарплата определяется после собеседования.

    LinuxPerl
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    18 лет назад

  • 3D-художник

    $250

    Требуется 3D художник. требуется рисовать природу (деревья, кусты, речки, озера и т.д.). Зарплата определяется после собеседования.

    3D-графиканет заявок
    Закрыт
    18 лет назад

  • Разработчик на Perl

    $500

    Необходим профессиональный разработчик на Perl, необходимо знание Unix\Linux. Задача: Развитие интернет проектов, как существующих, так и новых. Работа удаленная. Зарплата определяется после собеседования.

    LinuxPerl
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    18 лет назад
Отзывы фрилансеров
FaradayStudio
Сергей 
31 годРоссия
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$0
10 баллов
16 лет назад
Создание комплекта вещей Деда Мороза и Снегурочки
Остался очень довлен работой с этим заказчиком. С самого начала была чётко поставлена конечная цель. Оплата также пришла без задержек.Рекомендую
Работает быстро. Вносит исправления по замечаниям ещё быстрее. Спасибо за выполненную работу.
Ответный отзыв
errorrs
41 годУкраина
18 лет в сервисе
Был
4 дня назад
$30
10 баллов
17 лет назад
Требуется пакет баннеров различных размеров
Отличный заказчик. С такими бы работал всегда. Работа - поправки - оплата.
Работает быстро, качественно. Изменения вносятся быстро без припирательств. Приятно работать.
Ответный отзыв