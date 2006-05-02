Требуется создание комплекта вещей Деда Мороза и Снегурочки. Каждый комплект состоит из 7 вещей. Для каждой вещи из комплекта требуется: 3д модель вещи + 2 изображения вещи (большая и маленькая картинка). Подробности при собеседовании.
- 3D-графика1 исполнительЗавершен16 лет назад
Задача: Разработка swf-проигрывателя, экран которого имеет нарезку, то есть сам экран проигрываетль разделен на несколько частей, в каждой из которых могут проигрываться разные ролики. Полное ТЗ после собеседования.Прикладное ПО11 заявокЗакрыт17 лет назад
- $30
Требуется пакет баннеров различных размеров. Оплата по результатам собеседования.Баннеры1 исполнительЗавершен17 лет назад
Нужен разработчик, который имеет опыт програмирования в среде Linux/Unix, есть опыт работы с сетями, безопасными содениненями, протоколами wi-fi, написании и оптимизации сетевых драйверов. Языки программирования предпочтительно C/C++. Работа удаленная. Зарплата определяется после собеседования.Прикладное ПО6 заявокЗакрыт17 лет назад
- $250
Требуется дизайнер для разработки дизайна игрового сайта. Примеры своих работ дизайна высылайте на [email protected]. Стоимость работы определяется после собеседования.Дизайн сайтов12 заявокЗакрыт17 лет назад
- $250
Необходим профессиональный разработчик на Perl, необходимо знание Unix\Linux. Задача: Развитие интернет проектов, как существующих, так и новых. Работа удаленная. Зарплата определяется после собеседования.Закрыт18 лет назад
- $250
Необходим flash дизайнер и/или Flash разрабочтик. Зарпалата определяется после собеседования.Закрыт18 лет назад
- $250
Требуется 3D художник. требуется рисовать природу (деревья, кусты, речки, озера и т.д.). Зарплата определяется после собеседования.3D-графиканет заявокЗакрыт18 лет назад
- $250
Необходим профессиональный разработчик на JavaScript для КПК. Задача: Адапатция интернет сайта для КПК. Работа удаленная. Зарплата определяется после собеседования.Закрыт18 лет назад
- $500
Необходим профессиональный разработчик на Perl, необходимо знание Unix\Linux. Задача: Развитие интернет проектов, как существующих, так и новых. Работа удаленная. Зарплата определяется после собеседования.Закрыт18 лет назад