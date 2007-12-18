Создание комплекта вещей Деда Мороза и Снегурочки

Нужно сделать [url=http://www.weblancer.net/projects/?category_id=12,dkn]3-d визуализацию[/url] интерьера дома. Объем-300 м2, 8 помещений. Материал- эскизы, фото, 3д дома с планировками в формате Макс и Архикад11. Картинки рендерные не нужны,сама сделаю. Картинку надо будет не просто перевести в 3д.. ...