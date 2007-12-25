Создание персонажа 3д

3D-графикаЗавершен1 заявка233 просмотра
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Требуется сделать 3д персонаж музыканта:

www.mart-dvp.ru/bob.zip

Персонаж должен быть аля "GORILLAZ".

Обязательные приметы: сзади распушённый хвост из волос, бусы, перстень на левой руке.

Одет в тельняжку, джинцы =)

Сделать гитару: http://polubomu.com/Guitars.htm

Также требуется его натянуть на скелет (только 3dMax), т.к. персонаж будет анимироваться.

Скелет типовой человеческий с сохранением пропорций.

Вся инфа по группе:

http://polubomu.com/

Обязательно пишите ваши сроки и цены.

В дальнейшем надо будет делать всех участников группы.

16 лет назад
mArt-DVP
41 годРоссия
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад
Выбранный исполнитель
lopa
Юрий 
36 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад
8 отзывов
16 лет назад
$330
7 дней
Быстро нашли общий язык. Отличная работа.
Очень приятный в общении и работе заказчик. Надеюсь на дальнейшее плодотворное сотрудничество.
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