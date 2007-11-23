Скининг персонажа

3D-графикаЗакрыт2 заявки187 просмотров
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Нужно сделать скининг персонажа и за сколько. По срокам нужно сегодня. Персонаж легкий. Жду предложения.

16 лет назад
JRS
37 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад
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