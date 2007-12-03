Эффект текущей жидкости

Требуется создать проект в 3Д Максе (версия любая) - жидкость (небольшое кол-во, почти одна капля) стекает по вертикальной поверхности, доходит до края и капает вниз. Жидкость тягучая, течет медленно, за ней остается след. Хотелось бы увидеть проект сделанный стандартными методами, без использования спец плагинов, хотя это обсуждаемо.

Всего нужно пару-тройку текущих капель. Прошу в аську не писать, все вопросы либо сюда, либо в приват.

P.S.Господа указывайте сроки и цены пожалуйста.

P.P.S. Предложения без стоимости не рассматриваются!