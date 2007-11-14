Нужно сделать 3D модель атомобиля ТОЛЬКО в "лоу поле", Если Ваши модели (портфолио ) мне понравятся закажу ещё 25 моделей. Обязательно прилогайте своё ПОРТФОЛИО, только ЕСЛИ ВЫ ИМЕЕТЕ ОПЫТ РАБОТЫ с лоу-полем и желательно с ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно создать 2 медали разришением 50х70 как даряд на олимпиаде, т.е. Медаль с ленточкой для одевания)
Тема:
Мир Гладиаторов
Придумать дизайн древним Римским Медалям на 1 изображен момент битвы двух гладиаторов, на второй Цезарь или император Римский... предложения в асю: 307425956
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
- Похожие заказы
- 3D-графика1 исполнительЗакрыт16 лет назад
- $100
Онлайн проекту "Мир Глдаиаторов" нужно прорисовать локацию "Церковь". В стиле Гладиаторской эпохи древнего Рима. Примеры как видим ее мы в дополнительном архиве. Разрешение: 600x200 На сайте http://www.gladiators-ua.com/ можно видеть стиль Игры и примеры локаций. Также после удачной прорисовки данной ...Завершен16 лет назад
- $500
Нужен дизайнер для работы над игрой Мир Гладиаторов, нужно качественно и недорого рисовать необходимые предметы в игре, образы и прочие, что всегда добавляется. Небходимые навыки: 1. Photoshop 2. 3dMax 3. CorelDrow Ну и все что может помочь Вас создавать красивые ...Завершен16 лет назад
- $100
Мне нужно сделать плазменую панель(обычная тв плазма) в 3D, с очень хорошем качестве. И сделать анимацию - облет камеры вокруг неё длительность 40 сек. , разрешение 1000x700, 25 кадров в секунду, в вирее, весь фон ...3D-графика20 заявокЗакрыт16 лет назад
Необходимо изготовить библиотеку моделей мебели и барных стоек под ArchiCAD (GSM формат) примерно вот такой И пожалуйста пишите цену услуги из расчёта одной еденицы модели.3D-графика12 заявокЗакрыт16 лет назад
- $100
Необходимо сделать 3D анимацию /заставку длительностью около 5 сек/ части интерьера в стиле "ампир". Всего предполагается сделать пять различных 3D анимаций. Требования к кандидату: содержательное портфолио, пребывание на сайте не меньше 2х-3х месяцев и положительная репутация. ...Завершен16 лет назад
- $250
Добрый день! Наша компания ищет человека, способного нарисовать объемного анимационного героя (изображение на картинке). Персонаж будет статичен. Герой-логотип должен быть лицом похож на отца из м/с "Суперсемейка" ("Incredible"). Этот персонаж должен стоять, смотреть вверх и указывать рукой ...3D-графика18 заявокЗакрыт16 лет назад
Нужно сделать несколько моделей и роликов. Не очень сложные по детализации, но моделей довольно много.Завершен16 лет назад
- $20
Необходимо отмоделить диван и кресло(см.аттач) Только моделинг!Подушки(складки)-только геометрия,про бамп и дисплэйс-забыть.Завершен16 лет назад
В анимационном 3d ролике нужно поменять фон и добавить очень простую тектуру на обьект не трогая анииацию. Только для тех у кого макс 2008. Срок 3 дня. PS по всей видимости нужен очень мощный комп, возможно ...Завершен16 лет назад