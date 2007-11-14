Медали

$20
3D-графикаЗавершен3 заявки184 просмотра
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Нужно создать 2 медали разришением 50х70 как даряд на олимпиаде, т.е. Медаль с ленточкой для одевания)

Тема:

Мир Гладиаторов

Придумать дизайн древним Римским Медалям на 1 изображен момент битвы двух гладиаторов, на второй Цезарь или император Римский... предложения в асю: 307425956

16 лет назад
Gladiators
32 годаКанада
16 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
Ajandar
Андрей 
34 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад
6 отзывов(-1)
16 лет назад
$20
1 день
Отзыв недоступен.
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Хороший заказчик! С постановкой задачи и оплатой никаких проблем, даже сверху соточку накинул за оперативность и качество ))
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