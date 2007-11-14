Нужен дизайнер для работы над игрой Мир Гладиаторов, нужно качественно и недорого рисовать необходимые предметы в игре, образы и прочие, что всегда добавляется. Небходимые навыки: 1. Photoshop 2. 3dMax 3. CorelDrow Ну и все что может помочь Вас создавать красивые ...