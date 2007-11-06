Требуеться сделать 3D лоу-польные автомобили

Нужно сделать 3D модель атомобиля ТОЛЬКО в "лоу поле",

Если Ваши модели (портфолио ) мне понравятся закажу ещё 25 моделей.

Обязательно прилогайте своё ПОРТФОЛИО, только ЕСЛИ ВЫ ИМЕЕТЕ ОПЫТ РАБОТЫ с лоу-полем и желательно с автомобилями!!!!!

И Обязательно пишити по этой модели РАСЦЕНКИ и сроки!

И ещё на связ со мной вы должны выходить без проблем!

Пример см. файл.