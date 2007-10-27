Сокол или орел в 3D MAX

Всего 16 моделей. Модели не сложные но высокодетализированные. Уровень детализации моделей – 1 к 1 с реальным оригиналом. На каждый объект есть референсы. К некоторым референсам идут низкополигональные модели. Среди объектов : растения (4 шт.), ...
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Здравствуйте. Нужно в 3D MAX за 2 дня нарисовать орла или ястребя со
скелетом для анимации (прежде всего клюв, крылья и когти на лапах) и
текстурами. В конце нужен файл с расширением MAX, чтобы с ним можно было работать в программе. Данная модель будет использована в игровом фильме. В
качестве оплаты предлагаю отдельную благодарность в титрах фильма.
Ссылку на фильм после его выхода предоставлю.
Можно писать на E-Mail
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