Нужна визуализация

3D-графикаЗакрыт42 заявки720 просмотров
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Есть 3д модель яхты нужно её визуализировать так что бы она была пригодна для дальнейшей обработке.

16 лет назад
akakaa
Гость 
NaN лет
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад
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