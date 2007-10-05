Изготовление трехмерной модели по чертежам AutoCAD

$50
3D-графикаЗакрыт16 заявок387 просмотров
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Есть 2х-мерные чертежи, необходимо создать трехмерную модель (лучше в Solid Works) по имеющимся размерам.

Пожалуйста, указывайте цену за одну модель (в приложенном файле их три).

16 лет назад
tandra
NaN летРоссия
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
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