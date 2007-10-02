Сделать текстуру(см внутри)

Есть изображения, пример показан в архиве.

так вот, это крыши, с разными черепицами,

надо - иметь возможность менять эту черепицу и её цвет.

те через какой то софт я как то задаю текстуру, и путём какихнебудь действий получаю на выходе джпег.

Интересует следующая информация

1. Номер аси. без него даже читать не буду.

2. Стоимость по каждой конструкции крыши(в архиве 3 крыши по 3 модели черепицы или цвета)

3. Краткое описание как вы это сделаете.

4. Сроки на все работы.

Все 4 пункта обязательны.

Читать личные сообщения на тему данного проекта - не буду.