3D логотип

Есть изображения, пример показан в архиве. так вот, это крыши, с разными черепицами, надо - иметь возможность менять эту черепицу и её цвет. те через какой то софт я как то задаю текстуру, и путём какихнебудь действий ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется 3D художник для создания 3D логотипа размером 19х19 и 90х90.
Оплата договорная.
Пишите в ICQ 467164083
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