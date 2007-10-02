3D логотип

3D-графикаЗакрыт8 заявок190 просмотров
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Требуется 3D художник для создания 3D логотипа размером 19х19 и 90х90.

Оплата договорная.

Пишите в ICQ 467164083

16 лет назад
Allarion
34 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
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