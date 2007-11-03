Quick time VR vs Flash

Есть объект вокруг которого нужно виртуально поворачиваться.

как на этом примере:

http://www.amadeo.ru/russian/technology/qtvr/reebok.mov

Задача заключается вот в чем.. Надо чтобы можно было провращаться вокруг этого объекта по двум осям. (не только вокруг, но еще и над объектом. Достаточно провернуться вокруг и над объектом). интересует возможность сделать интерфейс, поэтому еще пока еще нет привязки к какой-то технологии. Посоветуйте что будет лучше. (quicktime, flash ...)

Сколько стоит подобная работа и кто может взяться за нее?