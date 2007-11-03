Quick time VR vs Flash

1. Есть каталог продукции (различная мебель) с фотографиями (объем пока определить не могу, но много). 2. Необходимо на этом основании создать 3D модели вещей для программы ArchiCAD 10. Пишите СРАЗУ: цену в российских рублях за 1 единицу ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть объект вокруг которого нужно виртуально поворачиваться.
как на этом примере:
http://www.amadeo.ru/russian/technology/qtvr/reebok.mov
Задача заключается вот в чем.. Надо чтобы можно было провращаться вокруг этого объекта по двум осям. (не только вокруг, но еще и над объектом. Достаточно провернуться вокруг и над объектом). интересует возможность сделать интерфейс, поэтому еще пока еще нет привязки к какой-то технологии. Посоветуйте что будет лучше. (quicktime, flash ...)
Сколько стоит подобная работа и кто может взяться за нее?
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