Quick time VR vs Flash

3D-графикаЗавершен6 заявок267 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Есть объект вокруг которого нужно виртуально поворачиваться.

как на этом примере:

http://www.amadeo.ru/russian/technology/qtvr/reebok.mov

Задача заключается вот в чем.. Надо чтобы можно было провращаться вокруг этого объекта по двум осям. (не только вокруг, но еще и над объектом. Достаточно провернуться вокруг и над объектом). интересует возможность сделать интерфейс, поэтому еще пока еще нет привязки к какой-то технологии. Посоветуйте что будет лучше. (quicktime, flash ...)

Сколько стоит подобная работа и кто может взяться за нее?

16 лет назад
Barykin
41 годУкраина
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
Выбранный исполнитель
FaradayStudio
Сергей 
31 годРоссия
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад
16 лет назад
Сделал вращение модели в 3д. Все получилось как и предполагало задание. Хорошая работа, за адекватную цену. Нареканий по работе нет. Особенно порадовала адекватность в работе.
Сотрудничеством доволен. С самого начала Евгений чётко ставит задачу и отлично понимает то, с чем прийдётся работать. Оплата пришла без задержек, как и договаривались. Рекомендую
  • Похожие заказы

  • Создать 3D-модели (Только для знакомых с ArchiCAD)

    1. Есть каталог продукции (различная мебель) с фотографиями (объем пока определить не могу, но много). 2. Необходимо на этом основании создать 3D модели вещей для программы ArchiCAD 10. Пишите СРАЗУ: цену в российских рублях за 1 единицу ...

    3D-графика14 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Создать дизайн 3d

    $100

    Требуется сделать резиновый дизайн шапки под Битрикс: создать дизайн 3d. Тематика школьная мебель. Вот примеры конкурентов: http://www.sveto.ru/ http://www.pkvital.ru/ http://www.rosmet.com/ http://kvorus.ru/

    3D-графика4 исполнителя
    Закрыт
    16 лет назад

  • 3D-барельеф

    $75

    Необходимо смоделировать барельеф по приложенному ниже наброску. Требования к работе: хорошее качество, глубина барельефа - 2мм, высота - 48мм, ширина пропорционально исходя из эскиза, один, единый закрытый меш без "поднутрений". Обратная сторона плоская и является ...

    3D-графика1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Церковь

    Нужно создать 3-х мерную модель реально существующей церкви (под реал-тайм приложение, до 50000 полигонов). Интерьер, экстерьер. Желательно ваше прибывание в Москве, так как потребуется "снять" с церкви текстуры. Прошу сразу называть цену и примерные сроки исполнения ...

    3D-графика14 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • 3D моделирование. Срочно.

    $100

    Здравствуйте. Срочно нужно закончить работу по моделированию эскиза. Уже есть готовый шаблон в 3ds, но нужно исправить общие размеры модели на новые и "вытянуть" саму структуру как на эскизе. Файл с эскизом прилагаю. www.it-freelance.net.ru/file.jpg Шаблон вышлю исполнителю. Срок ...

    3D-графика6 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • 3D логотип

    Требуется 3D художник для создания 3D логотипа размером 19х19 и 90х90. Оплата договорная. Пишите в ICQ 467164083

    3D-графика8 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Сделать текстуру(см внутри)

    Есть изображения, пример показан в архиве. так вот, это крыши, с разными черепицами, надо - иметь возможность менять эту черепицу и её цвет. те через какой то софт я как то задаю текстуру, и путём какихнебудь действий ...

    3D-графика4 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • Смоделировать ногу робота!

    $30

    Пример есть нужен! В приложении пример, нужна почти такая же, только по качественне! Нога нужно чтобы ровно стояла, а не как щас косолапая. Цвета такие же с красными вставками! Спасибо за внимание жду!

    3D-графика1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Визуализация концепта интерьера ресторана быстрого питания

    $100

    Добрый день! Мы ищем специалиста по визуализации ( моделинг &amp; рендеринг ) интерьеров, чтобы создать концепцию интерьера ресторана быстрого питания, по нашим эскизам. Модели стульев, столов и т.д. допустимо брать из библиотек. При ответе, просьба указывать номер ...

    3D-графика1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад