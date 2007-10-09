Создать 3D-модели (Только для знакомых с ArchiCAD)

1. Есть каталог продукции (различная мебель) с фотографиями (объем пока определить не могу, но много).

2. Необходимо на этом основании создать 3D модели вещей для программы ArchiCAD 10.

Пишите СРАЗУ: цену в российских рублях за 1 единицу и время, необходимое для создания 1 единицы.

Предложения, написанные без цены и/или времени будут отправляться ф топку незамедлительно!