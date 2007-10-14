3d rendered model в autocad до 7 ноября

Я имею эскизы нескольких изделий, которые я желаю принести на рынок.

это в основном маленький пластмассовый кейс и я нуждаюсь в ком - то,

кто может помочь мне сделать 3d rendered model в autocad до 07

ноября.

Пожалуйста пошлите мне образцы вашей работы (должен иметь

индустриальный проект) и вашу цену для изделия, подобного этому:

http://www.polycase.com/images/items/VM-24.pdf