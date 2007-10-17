3-D модели эксклюзивной мебели

Задача: у итальянского заказчика есть большой каталог эксклюзивной дизайнерской мебели, модели которой и предстоит сделать в 3-D. Нужны качественные фотореалистичные модели для 3d max.

От Вас требуетсяи умение моделировать по фотографии без чертежей, умение текстурить.

Потребуется выполнить тестовое задание. В задании Вам будет выслана фотография и указана конкретная единица, которую и нужно будет смоделировать.

Заказчик иностранец, бюджет проекта достаточно высок. Качественная работа качественно оплачивается.

Все детали по адресу: [email protected]