Дизайн сайта + 3D модель во flash

1) во флеше нужна 3D модель бмв 7ой серии на подобии такой

http://www.1stoprimshop.com/images/gallery/mht_manhattan_bmw_7series_2.jpg

(вместе найдём что то красивее и более представительное)

которая бы крути лась на подиуме сама и которую бы я мог крутить мышью по горизонтали в ту или иную сторону (по часовой или против часовой стрелки)

2) в этой модели при клике на дверь она должна открываться и от третьего лица что бы человека как бы втягивало в салон

3) нужен дизайн сайта стилизованый под салон этой самой бмв (один из вариантов это сайт будет оформлен как бы по типу борт компа этой самой бэхи - предложите мне вариант интереснее)

4) по окончанию данного проэкта хотелось бы работать с выбранным дизайнером удалённо на постоянной основе (дизайн сайтов, флэш, 3Д)