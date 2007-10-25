Моделирование высокополигональных моделей

Всего 16 моделей. Модели не сложные но высокодетализированные. Уровень детализации моделей – 1 к 1 с реальным оригиналом. На каждый объект есть референсы. К некоторым референсам идут низкополигональные модели. Среди объектов : растения (4 шт.), наборы посуды и бокалов, в некоторых наборах до 6-ти предметов (5 шт.), 2 лампы, диван, софа, письменный столик, мольберт.

На выходе – модель без материалов с модификатором MeshSmooth «2». Если модель предполагает сложное текстурирование (лепестки цветов, листья) – обязательны правильные координаты проецирования ( UnwarpUVW + болванка разметки текстуры под него).

Кандидат должен Уметь:

- работать по референсам, иногда не идеальным

- полигонально моделить правильную геометрию и применять модификатор MeshSmooth

- применять модификатор UnwarpUVW

Кандидат должен предоставить:

Образцы собственных моделей с сетками

Обязательным условием для кандидата является выполнение оплачиваемого(только в случае успешного выполнения) тестового задания. Модель взята из вышеупомянутых 16-ти, и является одной из самых сложных на мой взгляд. Рефы на модель можно скачать тут: http://ifolder.ru/4011391

В случае успешной реализации проекта возможен вариант дальнейшего сотрудничества.