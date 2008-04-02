3D заставка

$100
3D-графикаЗавершен8 заявок448 просмотров
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Необходимо сделать 3D анимацию /заставку длительностью около 5 сек/ части интерьера в стиле "ампир". Всего предполагается сделать пять различных 3D анимаций.

Требования к кандидату: содержательное портфолио, пребывание на сайте не меньше 2х-3х месяцев и положительная репутация. Оплата поэтапная, бюджет: 100 у.е. за одну заставку.

16 лет назад
AlexMJ
43 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
1 отзыв
Выбранный исполнитель
excel_11
Дмитрий 
37 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад
16 лет назад
$100
Молодец! Хороший мастер!
Только положительные эмоции от всех этапов сотрудничества. Отличный заказчик.
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