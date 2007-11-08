Сделать поправки в ролике

В анимационном 3d ролике нужно поменять фон и добавить очень простую тектуру на обьект не трогая анииацию. Только для тех у кого макс 2008. Срок 3 дня.

PS по всей видимости нужен очень мощный комп, возможно даже мак, очень обьемный файл.