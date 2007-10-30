Нужно изображение объемного анимационного героя

Нужно сделать несколько моделей и роликов. Не очень сложные по детализации, но моделей довольно много.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день!
Наша компания ищет человека, способного нарисовать объемного анимационного героя (изображение на картинке). Персонаж будет статичен.
Герой-логотип должен быть лицом похож на отца из м/с "Суперсемейка" ("Incredible"). Этот персонаж должен стоять, смотреть вверх и указывать рукой вверх. Одет должен быть в рабочую одежду (комбинезон или что-то в этом роде, рубашка, на голове - каска с фонариком).
Мы планируем сделать из этого персонажа стенд для рекламных целей в полный рост (где-то 2 м). То есть с двух сторон на плоскую заготовку мы нанесем картинку.
Насчет оплаты я бы хотела узнать от вас. Как вы оцениваете эту работу?
Пришлите нам ваш вариант исполнения в черновом варианте(с расширением 640х480 точек). Если и вас и нас все устроит, то для получения качественной копии мы перечислим средства.
С наилучшими пожеланиями, Полина.
- Похожие заказы
- 3D-графика1 исполнительЗавершен16 лет назад
- $20
Необходимо отмоделить диван и кресло(см.аттач) Только моделинг!Подушки(складки)-только геометрия,про бамп и дисплэйс-забыть.Завершен16 лет назад
В анимационном 3d ролике нужно поменять фон и добавить очень простую тектуру на обьект не трогая анииацию. Только для тех у кого макс 2008. Срок 3 дня. PS по всей видимости нужен очень мощный комп, возможно ...Завершен16 лет назад
Здравствуйте. Нужно в 3D MAX за 2 дня нарисовать орла или ястребя со скелетом для анимации (прежде всего клюв, крылья и когти на лапах) и текстурами. В конце нужен файл с расширением MAX, чтобы с ...3D-графика7 заявокЗакрыт16 лет назад
Всего 16 моделей. Модели не сложные но высокодетализированные. Уровень детализации моделей – 1 к 1 с реальным оригиналом. На каждый объект есть референсы. К некоторым референсам идут низкополигональные модели. Среди объектов : растения (4 шт.), ...Закрыт16 лет назад
Нужна 3d модельдля 3d max автомобилей chevrolet caprice c интерьером и bmw 7 new с интерьером bmw 3 coupe new с интерьером интересует дальнейшее сотрудничество3D-графика20 заявокЗакрыт16 лет назад
Есть 3д модель яхты нужно её визуализировать так что бы она была пригодна для дальнейшей обработке.3D-графика42 заявкиЗакрыт16 лет назад
- $300
1) во флеше нужна 3D модель бмв 7ой серии на подобии такой http://www.1stoprimshop.com/images/gallery/mht_manhattan_bmw_7series_2.jpg (вместе найдём что то красивее и более представительное) которая бы крути лась на подиуме сама и которую бы я мог крутить мышью по горизонтали в ...Закрыт16 лет назад
- $2000
Задача: у итальянского заказчика есть большой каталог эксклюзивной дизайнерской мебели, модели которой и предстоит сделать в 3-D. Нужны качественные фотореалистичные модели для 3d max. От Вас требуетсяи умение моделировать по фотографии без чертежей, умение текстурить. ...Закрыт16 лет назад
- $140
Я имею эскизы нескольких изделий, которые я желаю принести на рынок. это в основном маленький пластмассовый кейс и я нуждаюсь в ком - то, кто может помочь мне сделать 3d rendered model в ...3D-графика13 заявокЗакрыт16 лет назад