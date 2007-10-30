Нужно изображение объемного анимационного героя

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Добрый день!

Наша компания ищет человека, способного нарисовать объемного анимационного героя (изображение на картинке). Персонаж будет статичен.

Герой-логотип должен быть лицом похож на отца из м/с "Суперсемейка" ("Incredible"). Этот персонаж должен стоять, смотреть вверх и указывать рукой вверх. Одет должен быть в рабочую одежду (комбинезон или что-то в этом роде, рубашка, на голове - каска с фонариком).

Мы планируем сделать из этого персонажа стенд для рекламных целей в полный рост (где-то 2 м). То есть с двух сторон на плоскую заготовку мы нанесем картинку.

Насчет оплаты я бы хотела узнать от вас. Как вы оцениваете эту работу?

Пришлите нам ваш вариант исполнения в черновом варианте(с расширением 640х480 точек). Если и вас и нас все устроит, то для получения качественной копии мы перечислим средства.

С наилучшими пожеланиями, Полина.

[email protected]