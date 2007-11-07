Визуализация интерьера и спецоборудования

3D-графикаЗавершен2 заявки163 просмотра
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Нужно сделать несколько моделей и роликов. Не очень сложные по детализации, но моделей довольно много.

16 лет назад
jann
NaN лет
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад
Выбранный исполнитель
JRS
37 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад
16 лет назад
Если коротко - то сейчас, когда проект уже выполнен, а ответственные лица компании нервно готовятся к серьезной презентации с использованием фильма, сделанного Иваном, я рад, что выбрал именно его для работы, т.к. еще неизвестно с какими проблемами мне предстояло столкнутся, если бы работал с другим визуализатором. Несколько кадров из нашего фильма можно увидеть в портфолио Ивана. К сожалению, перед публикацией, по одному из условий соглашения с нами, ему пришлось убрать значительную часть специального оборудования из класса. Поверьте, оно было визуализировано также на высоком уровне. На данный момент Иван выполнил для нас 1 проект общей продолжительностью около пятнадцати календарных дней. К общему сложившемуся у меня позитивному впечатлению от качества работы и ответственности (об этом, обычно пишут все в отзывах) можно добавить след. характерные особенности сотрудничества: 1. Самостоятельная и верная (в моем понимании) интерпретация задания. Изначально задача ставилась перед Иваном не слишком четко. У нас был неполный набор чертежей от архитектора, очень отдаленное представление о текстурах, которые нужно будет использовать в проекте. Готовить развернутое ТЗ никто не собирался - на это не хватало времени. По завершению проекта нужно было иметь небольшой фильм с прогулкой по виртуальному помещению, и отдельную раскадровку. Меня приятно удивило, когда спустя несколько дней, после того, как Иван приступил к моделированию, у меня появилось понимание того, что его модели выглядят именно так, как хотелось бы заказчику. И это все без утомительных переговоров и переписки. Лишь отдельные уточнения по скайпу. Эта была очень хорошая экономия моего времени ! 2. Конечно трудно судить по визуализации учебного класса, но на мой взгляд у Ивана есть нормальный худ. вкус. 3. Порадовала «физичность» визуализации и внимание к деталям. Добавьте к этому лояльное отношение к заказчику и оправданное соотношение цены и качества и никогда не обращайтесь к нему со своими проектами! Иначе у него может просто однажды не хватить времени выполнять наши. Резюме: Позитиф 10/10. Совсем не жалко тратить время на отзыв.
Сотрудничеством с Иваном, остался очень доволен. Оплата в срок и по договоренности. Четко поставленная задача. И просто очень хороший человек. Всегда рад помочь.
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