Модель дивана и кресла

Есть объект вокруг которого нужно виртуально поворачиваться. как на этом примере: http://www.amadeo.ru/russian/technology/qtvr/reebok.mov Задача заключается вот в чем.. Надо чтобы можно было провращаться вокруг этого объекта по двум осям. (не только вокруг, но еще и над объектом. Достаточно провернуться ...