Изображение локации "церковь"

$100
3D-графикаЗавершен5 заявок268 просмотров
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Онлайн проекту "Мир Глдаиаторов" нужно прорисовать локацию "Церковь". В стиле Гладиаторской эпохи древнего Рима.

Примеры как видим ее мы в дополнительном архиве.

Разрешение: 600x200

На сайте http://www.gladiators-ua.com/ можно видеть стиль Игры и примеры локаций.

Также после удачной прорисовки данной локации возможна совмесная разработка еще десятков локаций ;)

Связь:

307425956 - ася

16 лет назад
Gladiators
32 годаКанада
16 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
FaradayStudio
Сергей 
31 годРоссия
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад
16 лет назад
$150
Доволен работой исполнителя. Быстро выполнено и качественно, главное все выслушивается и делается именно как пожелаешь ;)
Работой с этим заказчиком довлоен. Человек очень позитивный, с которым приятно общаться. Оплата пришла вовремя. Рекомендую
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