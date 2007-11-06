Нужно сделать 3D плазменую панель

$100
3D-графикаЗакрыт20 заявок424 просмотра
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Мне нужно сделать плазменую панель(обычная тв плазма) в 3D, с очень хорошем качестве.

И сделать анимацию - облет камеры вокруг неё длительность 40 сек. , разрешение 1000x700, 25 кадров в секунду,

в вирее, весь фон - темный.

И смысл мне переплачивать за анимацию если она элементарная!!!

Предпочтение тем моделерам у кого есть несколько мощных компов!!!

Должно быть реалисично!

Обязательно пишити по этой модели РАСЦЕНКИ и сроки!

И Обязательно прилогайте своё ПОРТФОЛИО!

И ещё на связ со мной вы должны выходить без проблем!

16 лет назад
Boss3D
41 годРоссия
18 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
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