Моделирование моделей для ArchiCAD 9.0

1) во флеше нужна 3D модель бмв 7ой серии на подобии такой http://www.1stoprimshop.com/images/gallery/mht_manhattan_bmw_7series_2.jpg (вместе найдём что то красивее и более представительное) которая бы крути лась на подиуме сама и которую бы я мог крутить мышью по горизонтали в ...