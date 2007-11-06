Работa над игрой Мир Гладиаторов

$500
3D-графикаЗавершен11 заявок529 просмотров
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Нужен дизайнер для работы над игрой Мир Гладиаторов, нужно качественно и недорого рисовать необходимые предметы в игре, образы и прочие, что всегда добавляется.

Небходимые навыки:

1. Photoshop

2. 3dMax

3. CorelDrow

Ну и все что может помочь Вас создавать красивые илюстрации к Лучшему в Украине онлайн проекту.

На данный помент необходимо:

Нарисовать 3д образы Гладиаторов в количестве 12 штук для начала. Описание подробнее после пройденого тестового задания.

ТЗ:

Нужно нарисовать образ гладиатора, как вы себе его представляете:

110х200 на черном фоне.

Определяются по качеству, тематике, стилю рисования и прочим критериям.

(возможно с водяными знаками без исходника)

Присылайте на емейл:

[email protected]

В теме укажите: Тестовое задание (образ)

После пройденого ТЗ человек начинает рабоатть с нами и получает заказ на весь опт образов, пока их 12 (500у.е.) и разумеется возможность с нами сотрудничать далее.

Образы не тяжелые, они легко вооружени, почти однотипные, 2 образа вообще в плащах просто.

Это не рыцари в доспехах, где каждый доспех нужно прорисовывать. Но нам нужно красивое и высокого качества. Максимально приближеные к реальности.

По вопросам:

Ася: 307425956

с Ув. Администратор проекта Мир Гладиаторов - Таракашка.

16 лет назад
Gladiators
32 годаКанада
16 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
sterjakov
Игорь 
33 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад
5 отзывов(-1)
16 лет назад
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