Работa над игрой Мир Гладиаторов

Мне нужно сделать плазменую панель(обычная тв плазма) в 3D, с очень хорошем качестве. И сделать анимацию - облет камеры вокруг неё длительность 40 сек. , разрешение 1000x700, 25 кадров в секунду, в вирее, весь фон ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен дизайнер для работы над игрой Мир Гладиаторов, нужно качественно и недорого рисовать необходимые предметы в игре, образы и прочие, что всегда добавляется.
Небходимые навыки:
1. Photoshop
2. 3dMax
3. CorelDrow
Ну и все что может помочь Вас создавать красивые илюстрации к Лучшему в Украине онлайн проекту.
На данный помент необходимо:
Нарисовать 3д образы Гладиаторов в количестве 12 штук для начала. Описание подробнее после пройденого тестового задания.
ТЗ:
Нужно нарисовать образ гладиатора, как вы себе его представляете:
110х200 на черном фоне.
Определяются по качеству, тематике, стилю рисования и прочим критериям.
(возможно с водяными знаками без исходника)
Присылайте на емейл:
В теме укажите: Тестовое задание (образ)
После пройденого ТЗ человек начинает рабоатть с нами и получает заказ на весь опт образов, пока их 12 (500у.е.) и разумеется возможность с нами сотрудничать далее.
Образы не тяжелые, они легко вооружени, почти однотипные, 2 образа вообще в плащах просто.
Это не рыцари в доспехах, где каждый доспех нужно прорисовывать. Но нам нужно красивое и высокого качества. Максимально приближеные к реальности.
По вопросам:
Ася: 307425956
с Ув. Администратор проекта Мир Гладиаторов - Таракашка.
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