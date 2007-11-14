Конвертация из Майи в Макс

Требуется конвертировать модели (только модели) интерьеров и экстерьеров из Майи в Макс согласно инструкции.

Требования:

- владения Майей и Максом на базовом уровне.

- устойчивый доступ в интернет.

Описание процесса:

- скачиваете архив со сценой в майей с ftp сервера;

- преобразовываете сцену в макс по инструкции;

- загружаете архив со сценой обратно на ftp.

Оплата - сдельная, один раз в месяц суммарно за все, что сделано в течение месяца.

Критерий отбора исполнителей - цена конвертации одной сцены.

Внимание! 3д-сцены имеют большой размер, даже в архиве. Порядка 5-20 мегабайт. Интернет-подключение кандидатов должно позволять скачивать/загружать такие объемы в приемлемое время. Оплата трафика производится исполнителем самостоятельно.

Количество сцен для конвертации - ~200.

Пробную сцену предоставим по запросу. Инструкция для конвертации прилагается.