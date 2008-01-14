Отрисовка автобуса

Уважаемые фрилансеры, добрый день!

Нужна отрисовка внутренней части автобуса, как на сайте http://marshrut.tv/technology/index.html (только можно без подписей).

Например если есть примерные фотографии автобуса снаружи и примерные изнутри (но допустим с другого ракурса),то сколько будет стоить создать картинку как на том сайте?

Сразу предупрждаю, что с бюджетом очень туго! если за рабоу берете очень много - просьба не писать!

Вместе с ценой - важно указать срок работы, и то в чем будете делать (то есть либо это вектор, либо растор, либо 3д) или даже если умеете все - стоимость по всем 3м напряавлениям.

Итак, жду...

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Уважаемые фрилансеры, пока проект приостанавливаем... так как нет договоренностей с клиентом