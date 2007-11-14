Требуется небольшая простенькая трехмерная моделька глобуса. Материков и окианов, морей там не будет. Единственное требование, это на видимой части глобуса должна быть буква E. Бюджет к сожелению нет, только хороший отзыв могу предложить, да и кому-то будет ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Господа фрилансеры!
Суть работы:
Создание 3d-иконок по примерам уже существующих.
Подробное описание работы:
Работа ведется по эскизам заказчика (фото, описание).
Существуют элементы - основной файл 3d (3dsmax сцена - выставлен ракурс сцены, свет и пр.), другие элементы, которые нужно использовать - тарелки, ложки, чаши, текстуры и пр.
Результат работы - исходники (3dsmax, Photoshop), пакеты иконок в формате .png на прозрачном фоне 256Х256, 128X128, 64X64, 48X48, 32X32, 16X16, 8X8.
Примеры готовых иконок - приложение.
Вся спецификация на английском языке, свободное владение которым - объязательное условие проекта.
Жду предложений. Быстро отвечу на все вопросы
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