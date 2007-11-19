Нужно сделать 3D модель атомобиля ТОЛЬКО в "лоу поле", Если Ваши модели (портфолио ) мне понравятся закажу ещё 25 моделей. Обязательно прилогайте своё ПОРТФОЛИО, только ЕСЛИ ВЫ ИМЕЕТЕ ОПЫТ РАБОТЫ с лоу-полем и желательно с ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется небольшая простенькая трехмерная моделька глобуса. Материков и окианов, морей там не будет.
Единственное требование, это на видимой части глобуса должна быть буква E.
Бюджет к сожелению нет, только хороший отзыв могу предложить, да и кому-то будет в портфельку.
Оставляйте ваши icq пожалуйста)
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