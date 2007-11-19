Моделька глобуса

3D-графикаЗавершен3 заявки208 просмотров
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Требуется небольшая простенькая трехмерная моделька глобуса. Материков и окианов, морей там не будет.

Единственное требование, это на видимой части глобуса должна быть буква E.

Бюджет к сожелению нет, только хороший отзыв могу предложить, да и кому-то будет в портфельку.

Оставляйте ваши icq пожалуйста)

16 лет назад
lancer
Антон 
NaN летАвстралия
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
3 отзыва
Выбранный исполнитель
FaradayStudio
Сергей 
31 годРоссия
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад
16 лет назад
$10
7 дней
У этого человека есть чувство вкуса и ему можно доверять создание дизайна!! Я и не ожидал, что с первого раза все получится так хорошо!
четко поставленная задача, и своевременная оплат, рекомендую
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