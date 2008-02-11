Флеш игра

3D-графикаЗавершен11 заявок399 просмотров
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Есть движок флеш игры.

Требуется создать 3D модель персонажа, анимировать её и создать текстуры для игры.

В общем, нужен аниматор.

Игра будет похожа но эту:

http://onlineguru.ru/games/barbarian_bob/

Работа через сервис безопасных сделок приветствуется.

16 лет назад
Dante_D
Divino Dante 
36 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
Выбранный исполнитель
slysly
42 годаУкраина
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад
16 лет назад
$300
14 дней
Отзыв недоступен.
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