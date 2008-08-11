Есть движок флеш игры. Требуется создать 3D модель персонажа, анимировать её и создать текстуры для игры. В общем, нужен аниматор. Игра будет похожа но эту: http://onlineguru.ru/games/barbarian_bob/ Работа через сервис безопасных сделок приветствуется.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо нарисовать образы для онлайн игры "Мир Гладиаторов". 12-15 штук.
Обязателен опыт работы с образами, присылайте примери.
ТЗ:
Образ 110х200 на черном фоне, Гладиатор. (полный рост, спокойная поза)
Самое лучшее ТЗ и получит заказ на все образы.
Обращайтесь
Ася 307425956
Мыло [email protected]
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