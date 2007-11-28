Шахматные фигуры

Требуется небольшая простенькая трехмерная моделька глобуса. Материков и окианов, морей там не будет. Единственное требование, это на видимой части глобуса должна быть буква E. Бюджет к сожелению нет, только хороший отзыв могу предложить, да и кому-то будет ...