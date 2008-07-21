Несложная модель - WRS

Для онлайн игры "Мир Гладиаторов" нужен художник который может и умеет рисовать вещи для игр, красиво, качественно и не дорого) всего выходит 10 вещей) подровности в асе: 307425956 Вещи легкие, не доспехи, да и ума много не нужно;)