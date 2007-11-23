Требуется 3D текстуринг авто для игры!

Нужно сделать текстуринг атомобиля ТОЛЬКО в "лоу поле", для игры!

Обязательно прилогайте своё ПОРТФОЛИО, только ЕСЛИ ВЫ ИМЕЕТЕ ОПЫТ РАБОТЫ с лоу-полем и желательно с автомобилями!!!!!

И Обязательно пишити по этой модели РАСЦЕНКИ и сроки!

И ещё на связ со мной вы должны выходить без проблем!