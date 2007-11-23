Моделирование ж. комплексов и коттеджных поселков

Необходимо нарисовать образы для онлайн игры "Мир Гладиаторов". 12-15 штук. Обязателен опыт работы с образами, присылайте примери. ТЗ: Образ 110х200 на черном фоне, Гладиатор. (полный рост, спокойная поза) Самое лучшее ТЗ и получит заказ на все образы. Обращайтесь Ася 307425956 Мыло [email protected]
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Архитектурно-визуализационной студии требуется на удаленный моделлер для выполнения работ по проектам моделлирования жилых комплексов и коттеджных поселков.
Размер оплаты зависит от имеющегося опыта и навыков. Т.е. цена работ договорная.
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