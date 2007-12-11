Нужно отрисовать логотип в 3d

Отлично справился с поставленной задачей. Очень качественно и профессионально выполнил работу, талантлив и креативен, и к тому же свой профессионализм проявил за очень короткий срок, за что ему очень благодарен. САМОЕ ГЛАВНОЕ В ТОМ, ЧТО ЛУЧШЕ ВСЕХ СДЕЛАЛ ДАННУЮ РАБОТУ!!! Рекомендую!!!! Буду так же в дальнейшем сотрудничать с ним!!!