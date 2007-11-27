3d-визуализация

Нужно сделать 3-d визуализацию интерьера дома. Объем-300 м2, 8 помещений. Материал- эскизы, фото, 3д дома с планировками в формате Макс и Архикад11. Картинки рендерные не нужны,сама сделаю. Картинку надо будет не просто перевести в 3д.. а изменить некоторые детали, рацпредложения поощряются но делаются на свой риск, если понравятся, идеи оплачиваются дополнительно.

Для теста делается одно помещение, если качество отличное- весь заказ.