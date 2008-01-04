Открыть DWG - вынести планы комнат

3D-графикаЗавершен9 заявок276 просмотров
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Есть план большого здания, нужно открыть этот план и некоторые комнаты сохранить в jpg формате для распечатки на А4.

Срочно.

Первый получает задание.Оплата по факту, в понедельник .

16 лет назад
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LTD 
41 годЛатвия
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад
26 отзывов(-5)
Выбранный исполнитель
zibuyan
Павел 
41 годГермания
18 лет в сервисе
Был
13 лет назад
9 отзывов
16 лет назад
Всё выполнил в срок ,качественно , всё отлично , спасибо.
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