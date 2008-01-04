Открыть DWG - вынести планы комнат

Нужно отрисовать логотип без фона в 3d max или в похожей программме , так чтобы в будущем мы могли корректировать, поворачивать, увеличивать или уменшать, менять цвета в той программе в которой вы это сделаете без ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть план большого здания, нужно открыть этот план и некоторые комнаты сохранить в jpg формате для распечатки на А4.
Срочно.
Первый получает задание.Оплата по факту, в понедельник .
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