Ландшафт 3д

Нужно сделать текстуринг атомобиля ТОЛЬКО в "лоу поле", для игры! Обязательно прилогайте своё ПОРТФОЛИО, только ЕСЛИ ВЫ ИМЕЕТЕ ОПЫТ РАБОТЫ с лоу-полем и желательно с автомобилями!!!!! И Обязательно пишити по этой модели РАСЦЕНКИ и сроки! И ещё на ...