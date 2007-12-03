Моделирование персонажей

Ищем умельцев в части 3d моделирования для выполнения регулярных работ по созданию 3d моделей на основе эскизов (в основном персонажи). В настоящий момент имеем такие заказы, поэтому в первую очередь ищем специалистов готовых заняться подобной задачей в ближайшие дни.

В качестве примера исходных данных выкладываю картинку (здесь вид только с одной стороны) по которым (виды различных сторон) допустим необходимо воссоздать 3d модель. Указывайте, пожалуйста, 1) стоимость вашей работы по воссозданию "точной" 3d модели (итоговый формат 3Ds Max, БЕЗ ТЕКСТУРИРОВАНИЯ), 2) срок за который вы могли бы выполнить данный заказ, если он поступит к вам срочно и 3) ссылки на портфолио.

Проект закрыт. Работать будем с разными моделлерами, обращаясь к ним лично. Спасибо.